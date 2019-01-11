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Науковці назвали вкрай несподівану корисну властивість шпинату
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Дослідники вважають, що білок, що міститься у шпинаті, може допомогти в розробці нових ліків для мільйонів людей в усьому світі, які страждають від розладів, пов'язаних з вживанням алкоголю, хронічного болю та перепадів настрою.
Дослідження, проведене вченими з Університету Пердью, виявило два пептиди, які є природними продуктами метаболізму Рубіско – великого білка, виявленого в багатьох рослинах, таких як шпинат.
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Ці розлади наразі не піддаються адекватному лікуванню. Ми виявили, що ці пептиди вибірково активують відомі "терапевтичні" корисні шляхи, не активізуючи "шляху побічних ефектів" рецептора, – сказав автор дослідження Річард ван Рійн.
Доклінічні дослідження показують, що ці пептиди здатні проникати через гематоенцефалічний бар'єр, що підвищує їх ефективність для лікування розладів центральної нервової системи.
Дослідники активно розробляють синтетичні й обчислювальні стратегії, щоб поліпшити ці пептиди та зробити їх більш ефективними. Також вони досліджують пептиди на їх здатність регулювати споживання їжі та старіння шкіри.
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