Науковці назвали вкрай несподівану корисну властивість шпинату

Дослідники вважають, що білок, що міститься у шпинаті, може допомогти в розробці нових ліків для мільйонів людей в усьому світі, які страждають від розладів, пов'язаних з вживанням алкоголю, хронічного болю та перепадів настрою.

Дослідження, проведене вченими з Університету Пердью, виявило два пептиди, які є природними продуктами метаболізму Рубіско – великого білка, виявленого в багатьох рослинах, таких як шпинат.

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Ці розлади наразі не піддаються адекватному лікуванню. Ми виявили, що ці пептиди вибірково активують відомі "терапевтичні" корисні шляхи, не активізуючи "шляху побічних ефектів" рецептора, – сказав автор дослідження Річард ван Рійн.

Компоненти, що містяться у шпинаті, дуже корисні / pinimg

Доклінічні дослідження показують, що ці пептиди здатні проникати через гематоенцефалічний бар'єр, що підвищує їх ефективність для лікування розладів центральної нервової системи.

Дослідники активно розробляють синтетичні й обчислювальні стратегії, щоб поліпшити ці пептиди та зробити їх більш ефективними. Також вони досліджують пептиди на їх здатність регулювати споживання їжі та старіння шкіри.

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