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Лікарі розповіли, яку загрозу приховує звичайний шарф
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Дерматологи заявили про те, що зимові шарфи сприяють появі прищів – як на обличчі, так і на тілі. Зв'язок між подразненнями на шкірі та носінням цього аксесуару простий: шарф вимагає регулярного прання, проте мало хто це робить.
Причиною появи прищів на підборідді, шиї, спині або грудях може бути звичайний зимовий шарф. Якщо довго його не прати, він сприяє тому, що пори шкіри починають забиватися, – повідомила дерматолог і косметолог з Woodford Medical доктор Мерін Паттерсон.
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Експерт розповіла про те, що зимові шарфи необхідно прати так само часто, як і одяг. У них накопичується піт, а також відмерлі клітини шкіри, які є живильним середовищем для бактерій, здатних викликати проблеми зі шкірою, у тому числі значно серйозніші, ніж поява прищів. Особливо в цьому плані небезпечні зимові шарфи зі штучних матеріалів, додала косметолог.
Спеціаліст порадила ретельно очищати шкіру вечорами. За її словами необхідно приділяти увагу всім ділянкам тіла, які стикаються з шарфом, а це шкіра обличчя, грудей, шиї. В іншому випадку появи прищів в цих зона уникнути не вдасться.
Те ж саме, на думку дерматолога, стосується й термобілизни. Одягнувши її двічі без прання, можна стати щасливим "власником" прищів на тілі.
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