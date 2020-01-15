Жінки цих знаків Зодіаку дуже вірні у стосунках

Є люди, яким достатньо одного партнера і на все життя. Астрологи виділяють всього три таких знаки Зодіаку серед жінок.

Телець

Майже всі жінки-Тельці не хочуть приймати той факт, що вони бояться любити по-справжньому. Багато чоловіків з презирством спостерігають за тим, як представниці цього знака міняють хлопців, як рукавички. Це відбувається тому, що вони доволі тривалий час бояться закохатися в людину по-справжньому, бояться відкритися їй і вилити свою душу. Але, якщо це стається – то такі стосунки триватимуть довго.

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Діва

Жінка-Діва – однолюб. Вона може спокійно більшу частину свого життя відчувати почуття лише до одної людини і більше ні до кого.

Також багато Дів довго перебувають у відносинах, тому що сподіваються, що їх партнер зміниться, почне приділяти їм багато часу, кине шкідливі звички і багато іншого. Вони дуже наївні і сильно ідеалізують образ свого партнера, не помічаючи всі його негативні сторони.

Риби

Жінки-Риби дуже ніжні і чуттєві натури. У дитинстві батьки читали їм багато казок про прекрасних принців і любов до кінця днів. Маленькі дівчатка виросли, але не перестали вірити в казки про любов. Будучи дорослими людьми, вони все одно продовжують вірити в те, що одного разу вони зустрінуть свого принца на білому коні.

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