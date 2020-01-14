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Новий рік 2020

Переваги тривалого шлюбу: чоловік розвеселив мережу лайфхаком

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Переваги тривалого подружнього життя - фото 1
Переваги тривалого подружнього життя

Чоловік поділився веселим моментом, яким можна користуватись всім, хто одружений вже понад 15 років. Хто сказав, що не можна урізноманітнити сімейне життя?

На платформі Reddit користувач з ніком ollieoliverx000 поділився епічним фото з ванної кімнати, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 3 години допис зібрав понад 18 тисяч переглядів.

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"Є певні переваги бути одруженими вже 15+ років. Наприклад, ви можете злякати дружину картонною фігурою, яку знайшли глибоко в гаражі і яку вона придбала вам 5 років тому", – відзначив автор. І справді, на знімку можна побачити ванну кімнату та душ, де ховається Хан Соло у повний ріст з пістолетом.

There are some advantages to being married for 15+ years. Like you can scare your wife with the cardboard figure you found buried in the garage that she bought you five years ago. from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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