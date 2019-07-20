Максимум безпеки: Google Chrome стане безпечнішим для користувачів

У багатьох сучасних браузерах є режим інкогніто, що дозволяє анонімно переглядати сайти без збереження їх в історії відвідувань. У Chrome теж є така функція, але, як розповіла сама компанія Google, вона – не досконала. З її допомогою власники сайту можуть бачити інкогніто-користувачів.

У блозі Google мовиться, що в Chrome присутній інструмент API FileSystem, який вимикається при переході в режим інкогніто. Це необхідно, щоб не залишати слідів активності. Але деякі сайти застосовують цей API для перевірки користувачів. Ресурс відправляє запит до FileSystem і в разі помилки розуміє, що вхід був проведений через режим інкогніто.

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На основі отриманих даних сайт може змінювати контент, який надається. Наприклад, деякі ресурси працюють за моделлю платної підписки, пропонуючи певну кількість безкоштовних статей для перегляду. Щоб обійти це обмеження, користувачі входять у режим інкогніто, в якому скидається лічильник доступних для перегляду матеріалів. Але за допомогою API FileSystem розробники можуть відстежувати таких читачів і блокувати їх.

У Google вирішили, що режим інкогніто повинен забезпечувати повну анонімність. На думку компанії, у людей можуть бути вельми вагомі причини, на кшталт домашнього насильства, щоб приховувати свою веб-активність. Тому компанія вирішила змінити принцип роботи API FileSystem. Цей інтерфейс не дозволить відстежувати користувачів в режимі інкогніто.

Зміни будуть включені в оновлення Chrome до версії 76, яке вийде 30 липня.

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