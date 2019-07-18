Instagram масово відключає лічильник лайків

Соціальна мережа Instagram почала масово відключати лічильники лайків у своїх користувачів. Експеримент поширився на кілька країн, серед яких Італія, Бразилія, Австралія та інші.

Відомо також, що розробники популярної соцмережі не будуть з кінцями прибирати лічильники лайків, але зроблять їх видимими лише для авторів постів.

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Водночас інші, сторонні користувачі, не зможуть побачити, скільки лайків було залишено під постом. Вся інформація і статистика буде доступна автору.

Це рішення, на думку представників компанії, дозволить авторам зосередитися на якості опублікованого контенту, а не на порівнянні себе з іншими.

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