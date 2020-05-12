Медики розповіли, як та скільки потрібно провітрювати квартиру

Експерти рекомендують провітрювати квартиру 3-4 рази на день

Існують нюанси, які потрібно враховувати, провітрюючи квартиру. Наприклад, не варто цього робити при сильному вітрі. Цим та іншими правилами провітрювання поділилися китайські лікарі.

Співробітники відділу санітарної освіти Пекінського центру з контролю і профілактики захворювань розповіли, як потрібно провітрювати квартиру.

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"Провітрювати приміщення потрібно щонайменше 20-30 хвилин три-чотири рази на день", – заявили лікарі.

Медики рекомендують відчиняти вікна відразу після підйому з ліжка вранці. Цей ритуал повинен стати обов'язковим, оскільки за ніч вміст кисню у кімнаті зі сплячими людьми знижується, а провітрювання допомагає заповнити його кількість у повітрі.

Провітрюйте спальню зранку

Перед сном, вважають фахівці, провітрювання теж необхідно – збільшуючи рівень кисню в кімнаті, це покращує процес засинання, якість сну.

Також потрібно провітрювати квартиру (кухню) при приготуванні їжі. Причому навіть після закінчення готування вікна ще певний час слід залишати відчиненими. На думку лікарів, це потрібно робити хоча б на 10 хвилин.

Під час смогу і дрібного дощу відчиняти вікна квартири вони, навпаки, не радять.

"Не потрібно провітрювати приміщення при сильному вітрі, в будинок можуть потрапити забруднюючі речовини", – підкреслили експерти.

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