Науковці назвали тип взуття, який може негативно вплинути на здоров'я ніг

Асортимент спортивного взуття більш ніж різноманітний. Тому людям не завжди буває просто вибрати ідеальний для себе варіант. Покупцям пропонуються різні моделі, розроблені за новими технологіями, які, здавалося б, покликані додати комфорту і поліпшити результати від тренувального процесу.

Але недавно вчені з'ясували, що спортивні кросівки з ефектом амортизації не найкращим чином впливають на здоров'я суглобів.

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Представники науки з Фінляндії вважають, що спортивне взуття з високою амортизацією може бути шкідливим для ніг під час занять бігом. У людей, які носять таке взуття, виникає підвищений ризик травматизму.

Дослідники вивчили 12 добровольців, які займаються бігом. Виявилося, що під час бігу у взутті з високою амортизацією у бігунів менше згинаються гомілкостопи і коліна. У результаті на ноги, зокрема суглоби, збільшується навантаження, і удари об землю збільшуються.

На думку експертів, під час бігу люди пружинять і трохи підстрибують. У амортизованому взутті природний рух тіла під час бігу змінюється – людям доводиться напружувати ноги.

Не всі розробки виробників взуття настільки вдалі, як це підноситься та рекламується. У деяких випадках важливо, щоб взуття не заважало природному пересуванню.

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