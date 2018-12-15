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Що потрібно їсти при дефіциті кальцію в організмі

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Названо продукти, які борються з дефіцитом кальцію - фото 1
Названо продукти, які борються з дефіцитом кальцію / Food Revolution Network

Ні для кого не секрет, що дефіцит кальцію в організмі призводить до серйозних наслідків. Через його брак стають крихкими кістки, а також псуються зуби.

Дієтологи назвали продукти, в яких кальцію міститься не менше, ніж у молоці. Американський дієтолог Бріжит Цейтлін зазначив, що чим старша людина – тим більше їй необхідно кальцію в організмі.

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Цей елемент запобігає розвитку остеопорозу – захворювання, що веде до підвищеної ламкості кісток, – повідомив Цейтлінг.

Кальцій дуже важливий для правильної роботи м'язів, а також регулювання нервових імпульсів і серцево-судинної системи. На думку дієтологів, добова норма споживання кальцію повинна становити від 1000 до 1200 мг. Відзначимо, що у склянці молока міститься близько 300 мг кальцію.

Додайте до раціону лосось та інші продукти - фото 295195
Додайте до раціону лосось та інші продукти

Продукти з великим вмістом кальцію:

  • Сир тофу. Цей сир ідеальний для вегетаріанців, але не тільки. Спробуйте додати кілька шматочків у салат, і він стане ще смачнішим.
  • Лосось. Ця риба не тільки незамінне джерело жирів Омега-3. У 200 грамах свіжого лосося міститься 400 мг кальцію.
  • Сардини. У середземноморській рибі багато вітаміну D, крім кальцію і корисних жирів.
  • Нут. Рослинний білок, багатий клітковиною.
  • Сир Рікотта. Італійський сир, який радять вживати з фруктами.

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Джерело: Med2
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