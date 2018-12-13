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Науковці назвали тип клімату, який продовжує тривалість життя
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Дослідники з Морської біологічної лабораторії (США) прийшли до висновку про те, що холод сприяє продовженню життя. Учені встановили, що низькі температури впливають на специфічні гени, які блокують чутливі до морозу білки. При цьому й виникає ефект довголіття.
Авторів дослідження спонукав зайнятися пошуками відомий у біології феномен: деякі безхребетні тварини вмирають пізніше побратимів, якщо живуть у холоді. Давно відомо, що температура середовища та тіла впливають на тривалість життя. Наприклад, деякі тварини вмирають пізніше побратимів, якщо живуть у холоді. Вчені провели експерименти над 11 видами коловерток, маючи на меті визначити, чи дійсно холод сприяє продовженню життя.
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Проведені експерименти підтвердили, що "холодова" теорія довголіття частково правильна. Дослідники з'ясували, що під дією холодних температур включалися гени, що кодують в організмі коловерток білок TRPA1, через що вони гинули пізніше родичів, що не піддавалися випробуванню холодом. Але найсуттєвіший ефект збільшення тривалості життя дав комплекс з низьковуглеводної дієти у поєднанні з холодним середовищем проживання.
"При низьких температурах уповільнюється метаболізм. Це ж сприяє тому, що клітини організму менше пошкоджуються", – вчені поки не стверджують, але допускають, що ефект продовження життя на холоді пов'язаний саме з цим.
Дослідження в цьому напрямку ще продовжиться.
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