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Ці продукти допоможуть вам зберегти бадьорість взимку
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У морозну погоду організм витрачає багато енергії на обігрів органів і потребує постійного підживлення. Фахівці рекомендують в холодну пору року знизити жирність їжі і додати до меню продукти, багаті вітамінами і мікроелементами, щоб бути бадьорими.
Жирна висококалорійна їжа вимагає великих витрат енергії на перероблення, тому організм, природно, втомлюється. Крім того, організм ссавців влаштований так, що після щільної трапези їм хочеться спати. Це пов'язано з тим, що у природі є необхідність зберігати енергію у вигляді жирових запасів.
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"Якщо не хочете спати на ходу і відчувати постійну втому, не перевантажуйте шлунок і намагайтеся їсти більше овочів і фруктів, які не тільки забезпечать організм необхідними для злагодженої роботи та бадьорості вітамінами і мікроелементами, але і посприяють виробленню "гормонів щастя". Найбільше підняттю настрою сприяють банани, хурма, всі цитрусові, морська капуста, броколі, баклажани, болгарський перець і будь-які ягоди. Якщо в морозилці є свіжозаморожені сезонні ягоди – їх можна просто перемолоти в блендері, додавши трохи йогурту або банан – вийде смачний десерт", – порадила лікар.
У раціоні обов'язково має бути присутня риба. Фосфор, яким вона багата, покращує роботу мозку, а втома від розумової праці наступає пізніше. Сприяють цьому також волоські горіхи, арахіс, сочевиця, мигдаль.
Солодощі при цьому експерти рекомендують обмежити. Особливо це стосується рафінованих вуглеводів. Це цукор рафінад і вироби з білого борошна, тобто всілякі пончики, тортики, тістечка, а також макарони та білий хліб. Ці продукти провокують різкий стрибок рівня цукру в крові, який незабаром так само швидко і раптово знижується, тоді ми і відчуваємо занепад сил. А ось цільнозернові, крупи і бобові мають прямо протилежний ефект і надовго заряджають вас енергією.
Також не варто зловживати кавою. Вона дає заряд енергії, але дуже на короткий час, після чого настає різкий спад, додала лікар.
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