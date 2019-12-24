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Ці три продукти допомагають зменшити апетит

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Ці продукти вгамовують голод - фото 1
Ці продукти вгамовують голод

Доволі часто люди набирають зайву вагу просто через постійне бажання щось з'їсти. Фахівці назвали три прості продукти, які допомагають вгамувати апетит. Їх можна знайти у кожному магазині!

Зелений чай. Цей напій має чимало корисних властивостей, серед яких заспокійливий ефект та збадьорення. Крім цього він ще й стимулює спалювання жиру та допомагає позбутись голоду. Звісно ж, це не означає, що повноцінну трапезу можна замінити чаєм, але перекуси – цілком спокійно.

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Яблука. Цей чудовий фрукт увесь рік можна знайти на прилавках магазинів, а вчені не раз доводили, що їх варто їсти регулярно для міцного здоров'я. А тепер і дієтологи підтверджують, що яблука допомагають відчути ситість, а також повертають у норму рівень цукру в крові. Саме останнє часто змушує людей купувати різні шкідливі смаколики.

Ці продукти вгамовують голод - фото 376015
Ці продукти вгамовують голод

Авокадо. Його не дарма вважають натуральним вгамовувачем апетиту. Авокадо містить багато корисних жирів, які також швидко та на тривалий час позбавляють відчуття голоду. До того ж, регулярне вживання цього фрукту допомагає покращити метаболізм та стан шкіри, волосся і нігтів.

Ці продукти вгамовують голод - фото 376016
Ці продукти вгамовують голод

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Джерело: zdorovia.com.ua
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