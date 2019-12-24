На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ці три продукти допомагають зменшити апетит
-
- 10
Доволі часто люди набирають зайву вагу просто через постійне бажання щось з'їсти. Фахівці назвали три прості продукти, які допомагають вгамувати апетит. Їх можна знайти у кожному магазині!
Зелений чай. Цей напій має чимало корисних властивостей, серед яких заспокійливий ефект та збадьорення. Крім цього він ще й стимулює спалювання жиру та допомагає позбутись голоду. Звісно ж, це не означає, що повноцінну трапезу можна замінити чаєм, але перекуси – цілком спокійно.
І ще: Вегетаріанці проти м'ясоїдів: хто більше страждає від похмілля
Яблука. Цей чудовий фрукт увесь рік можна знайти на прилавках магазинів, а вчені не раз доводили, що їх варто їсти регулярно для міцного здоров'я. А тепер і дієтологи підтверджують, що яблука допомагають відчути ситість, а також повертають у норму рівень цукру в крові. Саме останнє часто змушує людей купувати різні шкідливі смаколики.
Авокадо. Його не дарма вважають натуральним вгамовувачем апетиту. Авокадо містить багато корисних жирів, які також швидко та на тривалий час позбавляють відчуття голоду. До того ж, регулярне вживання цього фрукту допомагає покращити метаболізм та стан шкіри, волосся і нігтів.
Читайте також: Чому корисно щоранку пити фільтр-каву: вагома причина
-
14:34Як виглядає дитячий сад для цуценят у Південній Кореї: фото
-
14:19Ці три продукти допомагають зменшити апетит
-
14:00Картинки з католицьким Різдвом 2019: листівки і відкритки на 25 грудня
-
13:54Jeep Grand Cherokee встановив рекорд швидкості з ялинкою на даху
-
13:33Плаття з LED підсвічуванням: Тіна Кароль вразила ефектним нарядом
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:15Спокусливий леопард: Beyonce показала розкішні вигини
-
12:56Принц Гаррі у костюмі Санта Клауса зняв відеопривітання дітям
-
12:30Томограма голови мопса шокувала мережу: фотофакт
-
12:10ТЕСТ: Вгадай, як називають Санта Клауса в різних країнах
-
12:00KAZKA – ПАЛАЛА: дивіться найвідвертіший кліп про пристрасть
-
11:53Microsoft "поховав" свою альтернативу Google Assistant для смартфонів
-
11:29Студентка створила світловий меч джедаїв
-
11:12Alyosha та Vlad Darwin – Щастя без провини: слухайте нову душевну пісню
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:05Погода на Новий Рік 2020: з'явився прогноз синоптиків на 1 січня
-
10:56Малюк Йода вітає усіх з Новим роком з обкладинки глянцю
-
10:39Дівчина кинула роботу заради подорожей в фургоні: ефектні кадри
-
10:23Як Нова пошта і Укрпошта працюватимуть на новорічні свята 2020: графік роботи
-
10:17Якщо "Бетмен" провалиться: Роберт Паттінсон задумався про порнофільми
-
09:56Вегетаріанці проти м'ясоїдів: хто більше страждає від похмілля
-
09:33Гігантський льодовик безупинно стікає в океан: відео
-
09:15Розробники: трейлер нового фантастичного мінісеріалу
-
08:54Супергібрид McLaren Speedtail 30 разів поспіль розігнали до 403 км/год
-
08:15Які подарунки подобаються більше: учені здивували новим експериментом
-
12:10ТЕСТ: Вгадай, як називають Санта Клауса в різних країнах
-
07:16Погода в Україні 24 грудня: де очікувати дощі та хуртовини
- 23 грудня
-
20:15Моделі 90-х: як змінилася зваблива фотомодель Енджі Еверхарт (18+)
-
18:36Найкращі фільми 2019: рейтинг зарубіжних прем'єр, які варті уваги
-
16:31Найкращі бюджетні смартфони 2019 року за версією Радіо Максимум
-
15:04Новорічне меню 2020: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
-
14:155 поширених помилок водіїв, через які шипована гума стає непридатною для використання
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, звідки ця новорічна ялинка
-
07:15Погода в Україні 23 грудня: мокрий сніг та квітнева температура
- 22 грудня
-
21:55Винахідлива вчителька показала будову тіла людини на собі з допомогою купальника: фото
-
18:50Дівчина тижня: безсоромна Карін Ноель, яка обожнює мандри і зйомки для Playboy (18+)
-
16:20З чим носити і як поєднувати короткі чоловічі штани: 10 модних образів у фото
-
14:22Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
12:53Тест: яка ти зимова пісня
-
08:54Кларксон вибрав найкращі і найгірші автомобілі 2019 року
- 21 грудня
-
21:22Та знімись ти вже у порно: оголена Настя Каменських обурила користувачів мережі (18+)
-
19:18Рейтинг мільярдерів-невдах: хто цього року посів перше місце
-
16:13Розвели на рівному місці: огляд найбільш суперечливого смартфона року – Xiaomi Mi Note 10
-
13:10ТЕСТ: Вгадай рекламний ролик за слоганом
-
11:17Українські фільми 2019 року: найкращі кінопрем'єри за версією Радіо МАКСИМУМ
-
08:17Погода в Україні на вихідних: що очікувати 21-22 грудня
- 20 грудня
-
21:55На порносайтах з'явилися відео з індичками: чим вони корисні для чоловіків
-
19:00Від сумного Кіану до Малюка Йоди: весела добірка найкращих мемів десятиліття
-
16:36В Україні з'явиться відеофіксація іспиту на водійські права: як це працюватиме
-
14:15Найкращі мультфільми 2019, які сподобались і дітям, і дорослим