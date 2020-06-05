Науковці назвали спосіб, який допоможе запобігти втраті пам'яті

Отримання освіти, швидше за все, захищає літніх людей, особливо жінок, від втрати пам'яті. До такого висновку дійшли вчені з Медичного центру Джорджтаунського університету.

Результати показують, що діти, особливо дівчатка, які здобувають освіту довше, матимуть кращі показники пам'яті у старості. Це може мати значення для втрати пам'яті при хворобі Альцгеймера й інших видах деменції.

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Дослідження перевірило декларативну пам'ять у 704 літніх людей (58-98 років). Декларативна пам'ять означає здатність запам'ятовувати події, факти і слова, наприклад, як звуть нового сусіда або де висять ключі.

Учасникам показували малюнки з предметами. Через кілька хвилин вчені перевіряли, що запам'яталося. З віком продуктивність пам'яті ставала нижчою. Однак якщо у ранньому віці жінки довше займалися освітою, це сприяло зниженню втрати.

Чим довше людина вчиться, тим нижчий у неї ризик втрати пам'яті

У чоловіків приріст пам'яті, пов'язаний з кожним роком навчання, був у два рази більший, ніж втрати, понесені протягом кожного року старіння. Однак у жінок приріст був у п'ять разів більший.

Наприклад, декларативна пам'ять у 80-річної жінки зі ступенем бакалавра була такою ж, як у 60-річної жінки з середньою освітою. Таким чином, чотири додаткових роки навчання компенсують втрату пам'яті від 20 років старіння.

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