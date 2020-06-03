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Коронавірус Карантин

Чому для людей насправді важливі дотики

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Чому важливі дотики

Карантин через пандемію коронавірусу змусив людей забути про звичайні привітання, а також зменшив кількість дотиків. Учені розповіли, чому ж така звична річ насправді є дуже важливою.

Науковці з Університету Північної Кароліни довели, що регулярні обійми допомагають нормалізувати артеріальний тиск, зменшити біль та справитись з нападами мігрені і астми. Взагалі список корисних ефектів від дотиків є значно більшим, аніж можна подумати.

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Вони посилюють роботу імунної системи та позбавляють наслідків стресу. Тому у важкі моменти життя обійми є справді необхідними.

Чому важливі дотики - фото 408012
Чому важливі дотики

Навіть дружні поплескування по спині мають помітний ефект. Виявилось, що така звичка у спортивних команд допомагає їм покращувати успішність та показувати краще результати. А от ті команди, які не надто полюбляють дотики та подібні підбадьорення, не демонструють.

Також не варто ігнорувати обійми і в романтичних стосунках, адже для міцності пари вони такі ж важливі, як і поцілунки. Це підтверджує опитування серед тисячі осіб віком від 40 до 70 років.

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Джерело: lenta.ua
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