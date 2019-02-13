Науковці назвали смаколик, який знижує рівень "поганого" холестерину

Дієтологи розповіли, чому не варто відмовлятися від шоколаду. Спойлер: він не лише смачний, а й дуже корисний.

Популярний український дієтолог Катерина Толстикова розповіла, чому вона вважає шоколад корисним.

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Ви все ще слухаєте чергові міфи про харчування? А я їм чорний шоколад на сніданок, і отримую супербонуси для організму.

Зокрема, вона виділила такі переваги:

клітини вдячні за чутливість до інсуліну;

підвищується антиоксидантна активність;

зниження кальцифікатів у судинах; профілактика захворювань серцево-судинної системи;

зниження рівня "поганого" холестерину;

джерело клітковини, заліза, магнію, міді, калію, цинку, селену та фосфору.

Не бійтеся їсти чорний шоколад

Тому, якщо ви досі вагаєтесь, чи варто щодня їсти чорний шоколад – викиньте з голови усі страхи. Головне – це перевіряти склад, а також слідкувати за тим, щоби вміст какао був не нижчим, аніж 73%.

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