Науковці назвали ще одну вагому причину приділяти сну достатньо часу

Нове дослідження продемонструвало, що отримання лише половини необхідного нічного сну, послаблює здатність мозку справлятися зі страшними спогадами. Це може стати причиною появи тривожності або посттравматичного стресового розладу в людей.

Учені з декількох університетів вивчали стан 150 здорових дорослих людей у лабораторії сну. Перша третина піддослідних спала нормально, друга третина з обмеженнями (перша половина ночі), третя не спала зовсім. Вранці всі учасники експериментів проходили перевірку реакції на страх.

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"Це дослідження дає нам нове уявлення про те, як позбавлення сну впливає на функцію мозку, перешкоджаючи зникнення страху", – розповідає доктор Кемерон Картер.

Зображення мозку, зроблені під час виконання завдань, показали активацію областей, пов'язаних з емоційною регуляцією, таких як префронтальна кора, у людей, які спали нормально. Але активність мозку у людей з обмеженим сном виглядала зовсім інакше.



Дефіцит сну може стати причиною проблем, пов'язаних зі страхом / Фото unsplash

"Ми виявили, що серед трьох груп ті, хто спав лише половину ночі, показали найбільшу активність в областях мозку, пов'язаних зі страхом, і найменшу активність в областях, пов'язаних з контролем емоцій", – зазначає доктор Едвард Пейс-Шотт з Медичної школи Гарварда.

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