Науковці назвали ще одну вагому причину приділяти достатньо уваги сну

Хороший сон не тільки дає енергію на наступний день. З'ясувалося, що достатній відпочинок протягом ночі може позитивно вплинути на вашу фігуру.

Спокійний сон особливо важливий при нарощуванні м'язової маси, тому що тканини відновлюються саме вночі. Повноцінний сон також запобігає переїданню, що полегшує досягнення дефіциту калорій.

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Ще одна перевага: ви спалюєте калорії уві сні, не роблячи нічого взагалі. Це звучить дуже заманливо, чи не так?

Звичайно, споживання калорій під час сну варіюється від людини до людини в залежності від індивідуального обміну речовин. Проте, навіть жінки, у яких не так багато м'язової маси, витрачають уві сні у середньому 54 калорії на годину.

Міцний сон позитивно впливає на ріст м'язів

Чим більше м'язів ви набираєте, тренуючись із застосуванням обтяжень, тим більше калорій ви спалюєте у режимі сну. Відтак, коли ви спите сім-вісім годин, це також допомагає наростити м'язи.

Також хороший сон – надзвичайно важливий компонент для ефективної регенерації м'язів і нарощування сили. Натомість дефіцит сну знижує рівень гормону росту тестостерону і підвищує рівень гормону стресу кортизолу. Це заважає відновлюватися після тренувань та худнути.

Крім того, занадто мало сну може порушити вироблення гормонів греліну і лептину. Гормон ситості лептин, який накопичується у жировій тканині і змушує вас відчувати себе ситим, майже не вивільняється, якщо ви недосипали. Тому ви будете почувати себе постійно голодними.

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