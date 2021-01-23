Науковці назвали ще одну вагому причину починати ранок з філіжанки кави

Добре відомо, що при підготовці до іспитів студенти не сплять ночами та п'ють багато кави. Але дефіцит не чинить на їхній мозок такого негативного впливу, як при інших обставинах, саме завдяки каві. У цьому переконані науковці з Німеччини.

Учені з Інституту аерокосмічної медицини у німецькому Кельні провели дослідження про вплив на мозок неодноразових епізодів дефіциту сну протягом робочого тижня. З'ясувалося, що якщо жертви недосипу вживали каву з кофеїном протягом дня, то вплив дефіциту нічного відпочинку на роботу їх мозку був мінімальним. Особливо, якщо порівнювати з учасниками контрольної групи, які отримували каву без кофеїну.

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Дослідники підкреслюють, що мова йде про короткочасний ефект кави, який спостерігався тільки у перші 3-4 дні дослідів. Після 5 дня вже не було жодної різниці у групах, де отримували каву з кофеїном і без. Отже, позитивний вплив кави на людей з дефіцитом сну має тимчасовий характер. За оцінками вчених, понад 30% дорослого населення країн Заходу спить менш як 7-8 годин у будні дні, а 15% узагалі сплять менш як 6 годин.

Наука довела, що дефіцит сну чинить украй негативний вплив на здоров'я і психічний добробут людини. Наприклад, дефіцит сну провокує сонливість, послаблює пильність й увагу, тобто негативно впливає на роботу мозку. І ось тепер доведено, що у короткостроковій перспективі цей негатив можна компенсувати шляхом споживання кави.

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