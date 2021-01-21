Медики нагадали про небезпеку сидячого способу життя

Спортивний психолог Еймі Лейтон розповіла, чим супроводжується сидячий спосіб життя. Доктор дала рекомендації, які дозволять уникнути негативних наслідків.

Низький рівень фізичної активності призводить до ще більшої втоми і провокує астенію.

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Чим більше людина сидить, тим більше втомленою вона буде себе почувати. Експерименти вчених показали, що помірне фізичне навантаження тричі на тиждень по двадцять хвилин ефективно підвищує енергетичний рівень.

Сидячий спосіб життя призводить до забудькуватості, оскільки мозкова активність, як і м'язи, вимагає фізичного навантаження. Положення сидячи протягом декількох годин в результаті призведе до тоншої медіальної скроневої частки, яка як раз і відповідає за пам'ять. Еймі Лейтон попереджає, що малорухливість спровокує і провали в пам'яті.

За словами спортивного психолога, сидячий спосіб життя призводить до поганого настрою. Рух тіла пов'язаний з вивільненням гормону радості. З цієї причини люди з такими звичками мають занижені параметри добробуту в психологічному плані.

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