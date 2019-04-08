Які люди старіють повільніше за інших

Тим, хто не хоче постаріти завчасно, експерти радять займатися спортом / Melissa Colleret

Швидкість старіння людини залежить від закладених в неї генів лише на 20 відсотків, решта 80 – від способу її життя.

До такого висновку прийшла група вчених з Університету Дьюка (США), Єврейського університету в Єрусалимі і Королівського коледжу в Лондоні, яка протягом 12 років займалася спільним дослідженням основних факторів старіння організму.

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Перш за все, тим, хто не хоче постаріти завчасно, експерти радять робити регулярні фізичні навантаження, правильно харчуватися і відмовитися від куріння. Також вчені з'ясували, що швидше старіли ті учасники дослідження, психологічний вік яких обганяв фактичний.

Крім того, найважливішим фактором передчасного старіння американські, єврейські та англійські дослідники назвали нервові стреси.

Швидкість старіння людини залежить від закладених в неї генів лише на 20 відсотків

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