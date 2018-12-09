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Науковці назвали продукт, який необхідно їсти гіпертонікам

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Цей продукт варто додати до раціону - фото 1
Цей продукт варто додати до раціону / Healthline

Курячі яйця – одне з найкращих доповнень до раціону харчування у сезон холодів, адже вони багаті корисними для здоров'я нутрієнтами.

Найчастіше побоювання з приводу вживання курячих яєць пов'язані із холестерином, який міститься в них. Дійсно, в одному яйці – понад 200 мг холестерину. Але насправді при засвоєнні яєчний холестерин врівноважується іншим компонентом, лецитином, – і не завдає шкоди організму людини. До того ж холестерин необхідний організму в помірних дозах, адже він бере участь у процесах регуляції роботи серцево-судинної системи.

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З точки зору дієтології, потрібно з'їдати близько 4-6 яєць на тиждень. Вчені відзначають, що людям, у яких вже підвищений холестерин у крові, слід з'їдати не більше 2 жовтків і 6-8 білків в тиждень. Також фахівці застерегли про те, що невеликий відсоток людей не може дозволити собі вживати страви з яєць – їх організм в силу генетичних особливостей не в змозі перетравити цей продукт.

Гіпертонікам потрібно регулярно їсти яйця - фото 294208
Гіпертонікам потрібно регулярно їсти яйця

Крім цього експерти попередили про небезпеку вживання яєць в сирому вигляді – така звичка може посприяти появі кишкової інфекції сальмонельозу. Водночас, за їхніми словами, цей продукт не потребує надмірної обробки: просто зварене яйце краще за все для здоров'я, адже в ньому при цьому зберігається максимальна кількість корисних речовин.

Останні дослідження доводять, що яйця допомагають скинути вагу, не завдаючи шкоди організму. Курячі яйця покращують роботу легенів, борються з бактеріями, і знижують ризик ракових захворювань. Ще один плюс на користь курячих яєць – підтримання в нормі артеріального тиску, – констатували медики.

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Джерело: med2
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