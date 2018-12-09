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Чим корисні квашені продукти: пояснення Уляни Супрун
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Супрун розповіла про корисні властивості квашених продуктів, які варто знати кожному.
Глава МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про медреформу та здоров'я на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу міністр разом з Дарією Озерною та UA: Радіо Культура розповіла про незвичайну користь квашених продуктів.
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"Корисні бактерії містяться не тільки в йогурті. Звичайний салат з квашеної капусти може скласти добру конкуренцію усім найкращим йогуртам. І не тільки", – розпочала вона.
Прикладами ферментованих продуктів є кефір, місо, вино, кімчі (корейська маринована редиска, капуста) квашений буряк. Саме вони отримують нові властивості та смак через дію ферментів.
"Ферментація, або заквашування – це стародавня біотехнологія. Вона поширена в Європі та Азії. У ферментованих продуктах молочнокислі бактерії поїдають цукри та клітковину овочів чи бобів, і утворюють молочну кислоту, що діє як консервант. Вона не дає шкідливим бактеріям та грибкам розмножуватися і псувати продукт", – пояснила Озерна.
Річ у тому, що заквашування або ж ферментація, дозволяє не тільки продовжити термін придатності їжі, а й зберегти поживну цінність та збільшити її користь.
У ферментованих продуктах є пробіотики, які впливають на позитивно впливають на роботу кишківника, дозволяють уникнути алергіям, стрибкам ваги, а також втримують нормальний рівень холестерину.
"Ферментація змінює властивості їжі. Після цього процесу з’являються нові поліфенольні сполуки із антиоксидантними, протизапальними і навіть антидепресантними властивостями", – відзначає експерт.
Прикладом є азіатська ферментована їжа, яка може навіть позбавити відчуття тривоги та долати посттравматичний синдром.
А от квашена капуста стає чудовим джерелом пектину, кальцію, сульфорафану та вітаміну С. Квашені буряки містять чимало нітратів та фолієвої кислоти, які важливі для м'язів та печінки. Соєві продукти, приміром, місо, багаті на вітаміни К, Е та фолієву кислоту.
"Також при споживанні ферментованих овочів, вегетаріанці можуть отримати вітамін В12, який відсутній у продуктах рослинного походження в інших формах", – наголошують медики.
Тому взимку, коли бракує овочів та вітамінів у раціону, не варто нехтувати банками з квашеними смаколиками.
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