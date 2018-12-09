Цей фрукт допомагає заспокоїтись та схуднути

Медики назвали популярний зимовий фрукт, який зміцнює здоров'я та нервову систему, а також позитивно впливає на фігуру.

Одним із дуже корисних зимових смаколиків є хурма, адже її використовують для профілактики багатьох хвороб і вважають продуктом, що сприяє зменшенню ваги.

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Річ у тому, що цей фрукт містить чимало кальцію, калію, фосфору, заліза, магнію, йоду та вітамінів С, Е, А. Така кількість мікроелементів допомагає організму підняти працездатність та уникати сезонних захворювань. До того ж, хурма має чудову здатність заспокоювати, адже позитивно впливає на нервову систему.

Чим корисна хурма

Не варто забувати, що хурму варто вживати для профілактики захворювань та порушень щитоподібної залози, а також для нормальної роботи шлунку. Щоб отримати максимальну користь від хурми, потрібно правильно її зберігати: в холодильнику та намагатись не пошкодити плоди.

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