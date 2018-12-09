Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Цей фрукт допомагає заспокоїтись та схуднути

  • 66
Фрукт, який заспокоює нервову систему - фото 1
Фрукт, який заспокоює нервову систему

Медики назвали популярний зимовий фрукт, який зміцнює здоров'я та нервову систему, а також позитивно впливає на фігуру.

Одним із дуже корисних зимових смаколиків є хурма, адже її використовують для профілактики багатьох хвороб і вважають продуктом, що сприяє зменшенню ваги.

І ще: Ось, чому слід обмежити вживання сиру

Річ у тому, що цей фрукт містить чимало кальцію, калію, фосфору, заліза, магнію, йоду та вітамінів С, Е, А. Така кількість мікроелементів допомагає організму підняти працездатність та уникати сезонних захворювань. До того ж, хурма має чудову здатність заспокоювати, адже позитивно впливає на нервову систему.

Чим корисна хурма - фото 294115
Чим корисна хурма

Не варто забувати, що хурму варто вживати для профілактики захворювань та порушень щитоподібної залози, а також для нормальної роботи шлунку. Щоб отримати максимальну користь від хурми, потрібно правильно її зберігати: в холодильнику та намагатись не пошкодити плоди.

Читайте також: Як смачно і правильно приготувати домашнє вино

Джерело: zdorovia.com.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 1928
Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
  • 03 грудня, 14:30
  • 3277
Найкращі бюджетні смартфони 2018 року: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
  • 05 грудня, 12:15
  • 804
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа