Науковці назвали "проблемну" групу крові

Група крові дійсно може впливати на стан здоров'я людини, як з'ясували вчені з Гарвардського університету. Дізнайтесь, чи часом не ваша, на думку науковців, може загрожувати життю.

Найнебезпечнішою групою, на їхню думку, є AB (IV) з негативним резусом. Людей з такою групою крові на Землі мало – всього 8% населення планети. І якщо їм буває потрібна донорська кров, знайти її – нелегко. Правда, це далеко не єдина проблема таких людей.

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За словами вчених, у людей з такою групою крові рідко народжуються діти, а якщо вони й народжуються, то лише одностатеві. Вкрай рідкісний випадок, кажуть фахівці, що у людей, особливо у чоловіків, з такою групою народжуються діти різної статі.

А у жінок з такою групою крові частіше, ніж в інших, виявляються онкологічні захворювання.

"Небезпечною" вважається 4 група з резусом мінус

Група вчених Університету Вермонту теж проводила дослідження, пов'язані з групами крові. Вони встановили, що люди з четвертою негативною групою крові схильні до змін у мозку, і у них частіше, ніж в інших, фіксуються проблеми з мисленням і пам'яттю.

За словами вчених, у людей з AB Rh також на 82% підвищений ризик розвитку недоумства. Також вони частіше стикаються з інсультами і деменцією.

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