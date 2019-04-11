Науковці назвали приховану небезпеку морської солі

Китайські вчені опублікували результати дослідження найпоширенішої харчової добавки. Дослідники з'ясували, в чому полягає головна небезпека солі, одного з найбільш екологічно чистих продуктів.

Дослідники з Шанхая проаналізували склад чи не найпопулярнішого продукту, який завжди вважався екологічно чистим.

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Видання Nature Publishing Group опублікувало результати дослідження на базі Східно-Китайського педагогічного університету, під час якого експерти вивчили різновиди морської солі.

Виявилося, що у всіх видах доступної в будь-якому магазині солі виявилося безліч мікрочастинок пластику. На дослідження було взято 15 типів морської солі від різних виробників, доступних у торгових мережах. У всіх них співробітниками дослідницької групи були знайдені найдрібніші шматочки поліетилентерефталату, який зазвичай застосовується при виробництві пакувальних матеріалів і плівки.

Морська сіль може містити частинки пластику

Як заявили фахівці, пластик потрапляє в морську сіль зі сміття, яке у величезній кількості плаває в океанських водах. Попередньо експерти підрахували, що при вживанні рекомендованої норми морської солі, за рік в людський організм потрапляє до 1000 дрібних частинок пластика.

Така ситуація може нести небезпеку для здоров'я і спровокувати безліч недуг, в тому числі небезпечних для життя. Давно відомо про небезпеку забруднення світового океану, проте проблема, як виявилося, значно "ближча" до кожного жителя планети, ніж вважалося раніше. Уникнути впливу шкідливих речовин можна, обмеживши використання синтетичних матеріалів.

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