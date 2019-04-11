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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Названо рослину, що захищає зуби від карієсу

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Використовували лутигу, щоб зробити зуби здоровими - фото 1
Використовували лутигу, щоб зробити зуби здоровими / prelest

Лутига – у тіні таких рослин як шпинат, салат і кропива. Насправді ж, лутига є однією з найдавніших рослин, відомих людині.

Лутига має яскраво виражені бактерицидні властивості. Її також використовують як болезаспокійливий, заспокійливий, а також протизапальний, відхаркувальний, проносний, глистогінний і жовчогінний засіб.

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Сік або настій з листя рослини використовують як профілактику карієсу. Давно відомо, що лутига є прекрасним засобом від зубного болю і захворювань ясен. Використовували її, щоб зробити зуби здоровими, стійкими, красивими, а найголовніше – білими.

Маленьким дітям давали насіння лутиги як профілактику паразитарних захворювань. Салат з молодого листя рослини рекомендують при депресії і неврозах, захворюваннях легенів, порушеннях менструального циклу у жінок і як вітаміну. Лутига також діє як м'яке проносне. Рослина підходить для приготування свіжих вітамінних смузі які мають вплив на запори, стоматит, афтозний карієс.

Лутига допомагає позбутися карієсу - фото 320536
Лутига допомагає позбутися карієсу

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Джерело: womanel
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