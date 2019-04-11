Названо рослину, що захищає зуби від карієсу

Лутига – у тіні таких рослин як шпинат, салат і кропива. Насправді ж, лутига є однією з найдавніших рослин, відомих людині.

Лутига має яскраво виражені бактерицидні властивості. Її також використовують як болезаспокійливий, заспокійливий, а також протизапальний, відхаркувальний, проносний, глистогінний і жовчогінний засіб.

І ще: Що справді пити весною: Супрун про воду, сік та енергетики

Сік або настій з листя рослини використовують як профілактику карієсу. Давно відомо, що лутига є прекрасним засобом від зубного болю і захворювань ясен. Використовували її, щоб зробити зуби здоровими, стійкими, красивими, а найголовніше – білими.

Маленьким дітям давали насіння лутиги як профілактику паразитарних захворювань. Салат з молодого листя рослини рекомендують при депресії і неврозах, захворюваннях легенів, порушеннях менструального циклу у жінок і як вітаміну. Лутига також діє як м'яке проносне. Рослина підходить для приготування свіжих вітамінних смузі які мають вплив на запори, стоматит, афтозний карієс.

Лутига допомагає позбутися карієсу

Читайте також: Ці смачні фрукти здатні збільшити чоловічу силу