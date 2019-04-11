Чи дійсно корисно пити кефір на ніч

Вважається, що незадовго до сну приймати їжу не рекомендують. А людям, які стежать за фігурою і здоров'ям, пропонують пити кефір перед сном, щоб наситити організм. Чи дійсно це так корисно?

Молочні та кисломолочні продукти несолодкі, цукру в них немає. Поспішаємо засмутити: лактоза, що міститься в цих продуктах і є цукор. І це вже ваша справа, чи вживати цукор перед сном.

І ще: Ці смачні фрукти здатні збільшити чоловічу силу

У молочці і кисломолочці багато кальцію, це корисно для кісток. Одна з головних функцій кальцію в людському організмі – нейтралізація кислоти. Пастеризовані молочні продукти утворюють в організмі дуже багато кислоти. Тому при вживанні молочних продуктів кальцій йде на її нейтралізацію.

У більшості людей на планеті відсутній ген, який відповідає за розщеплення лактози

У молоці багато корисних речовин і мікроелементів. У більшості людей на планеті відсутній ген, який відповідає за розщеплення лактози з молока, що призводить до порушень систем організму, алергій та отруєнь.

Я худну, коли п'ю кефір на ніч. Молоко містить два типи білків – казеїн і сироватковий білок, а також достатню кількість жирів і вуглеводів, що дозволяє його назвати натуральним гейнером – продуктом для набору м'язової, і не тільки, маси.

Читайте також: Кому особливо корисно пити березовий сік