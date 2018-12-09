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Науковці назвали побутові засоби, які негативно впливають на чоловічу силу
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Учені вивчили деякі хімічні компоненти, що містяться у побутових засобах, і прийшли до вельми невтішних висновків для представників сильної половини людства.
Розширення можливостей промисловості дозволяє виробляти широкий асортимент продукції. Але це не означає, що вся вона якісна і безпечна.
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Представники науки з Італії зробили висновок, що деякі хімічні компоненти з побутових предметів впливають на розмір статевого члена. Вчені з'ясували, що перфторвуглецеві сполуки впливають на кількість тестостерону в організмі.
Результат дослідження виявився несподіваним. Вищевказані хімічні компоненти можуть бути причиною того, що статевий орган стане тоншим і навіть коротшим. Такі наслідки можуть з'явитися не тільки у дітей у період вагітності матері. Негативний ефект можливий і у підлітків. Для отримання відомостей експерти вивчили фізіологію молодих добровольців-чоловіків. У дослідженні взяли участь 383 учасники.
Згідно з проведеним дослідженням, у чоловіків, які виросли в місцях з поганою екологією, статеві члени коротші приблизно на 13% і на 6% тонші в порівнянні з іншими чоловіками.
Особливо негативний вплив на чоловіків мають перфторвуглецеві сполуки. Вони містяться в рідинах для очищення автомобільного скла, в упаковках, тарілках і стаканчиках з паперу. Компоненти також виявлені в водовідштовхувальному одязі та піні для гасіння загорянь.
Також перфторвуглецеві сполуки містяться у деяких ліках, фарбах, косметиці, засобах, що очищають. Крім того, речовини можуть бути присутніми у деяких продуктах харчування. У цьому випадку вони особливо небезпечні, тому що потрапляють до кровотоку.
Подальші вивчення хімічної речовини вчені планують продовжувати. Однак вже зараз зрозумілий їх негативний вплив на чоловіків. Щоб знизити ймовірність негативних наслідків, найкраще читати склад продукції перед покупкою.
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