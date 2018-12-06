Влітку він збільшується: учені продовжують вражати своїми заявами

Учені не перестають вражати своїми відкриттями. Виявилося, що висока температура нагороджує чоловіків так званими "літніми пенісами". Тобто, у спекотну пору року чоловічі геніталії прибавляють у довжині.

Медики з'ясували, що в період інтенсивної спеки у чоловіків з'являються так звані "літні пеніси".

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Щоправда, спершу цим явищем похвалився один із чоловіків, якого нагородила природа. В мережі він поставив питання, чи стикалися інші чоловіки зі збільшенням розміру статевого члена. Цим він викликав бурхливу реакцію, адже виявилося, що це явище актуальне для величезної кількості чоловіків, яким здається, що влітку їхні пеніси виглядають значно більшими.

І науковці знайшли йому логічне пояснення / British GQ

Природно, що з'явилося бажання отримати якесь авторитетне наукове підтвердження або спростування цього феномена. І ось воно – лікарі заявили, що так звані "літні пеніси" дійсно існують. А от розмір статевого члена влітку збільшується через те, що чоловіки значно більше пітніють та п'ють більше рідини. Через це пеніс дещо набрякає. Крім того, на цю набряклість впливає і сама по собі висока температура, що змушує кровоносні судини розширюватися.

Самі лікарі підкреслюють, що саме з цим пов'язане бажання молодят проводити медовий місяць десь у спекотних країнах на пляжі, а не на Північному полюсі. Тепер залишилося з'ясувати, чи приводить холодна температура до виникнення так званого "зимового пеніса", тобто різкого та візуально помітного зменшення розміру статевого члена.

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