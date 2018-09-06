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Науковці назвали олію, яка позитивно впливає на чоловічу потенцію

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Рекомендується вживати 9 столових ложок оливкової олії на тиждень - фото 1
Рекомендується вживати 9 столових ложок оливкової олії на тиждень / thoughtcatalog

Учені стверджують, що оливкова олія – ​​прекрасна заміна Віагри. Воно бадьорить чоловіків значно краще, ніж будь-які пігулки.

Співробітники Університету Афін провели дослідження за участю 600 чоловіків. У піддослідних, які вживали оливкову олію, було менше проблем в інтимному житті. Виявилося, що олія тримає в тонусі роботу судин всього тіла.

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Дослідники з'ясували, що чоловіки, які вживали мінімум 9 столових ложок олії за один тиждень, рідше інших скаржилися на імпотенцію. Більш того, рівень тестостерону у них був вищий у порівнянні з тими, хто їв олію в меншій дозі.

Чоловікам рекомендують вживати більше оливкової олії - фото 274644
Чоловікам рекомендують вживати більше оливкової олії / Top Class Actions

Не можна не відзначити, що Середземноморська дієта, що включає: рибу, овочі, бобові, горіхи, фрукти й оливкову олію, до 40% знижувала ризик виникнення еректильної дисфункції. Раніше вже було встановлено, що люди, які дотримуються цієї дієти, мають підвищений тестостерон на 40%. Це через те, що їх раціон харчування багатий оливковою олією, тим самим захищаючи людину від ожиріння, зменшуючи ризик появи діабету, метаболічного синдрому, гіпертонії та тримаючи в нормі здоров'я судин.

Оливкова олія також розширює аорти, чим підтримується нормальний кровотік. Адже всім відомо, що на 80% еректильна дисфункція з'являється саме через серцево-судинні проблеми.

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Джерело: 7mednews
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