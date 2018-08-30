Вчені визначили, скільки хвилин сексу необхідно жінці для щастя

Сексолог Крістен Марк з Кентуккійського університету провела масштабне дослідження, метою якого було вирахувати, скільки ж хвилин, з точки зору жінки, повинен тривати секс.

У дослідженні взяли участь 15 тисяч жінок, і ось що з'ясувалося.

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В середньому представниці прекрасної половини людства достатньо статевого акту, який триває 10 хвилин. Але це, зазначимо, середній показник. А ось в ідеалі, як зізналися респондентки, їм хотілося б, щоб секс тривав від 15 до 20 хвилин.

Звичайно ж, дослідження Крістен Марк було не першим. До прикладу, у 2008 році аналогічне опитування провели науковці з Університету штату Пенсильванії. Того разу оптимальною тривалістю сексу жінки визнали 13 хвилин.

Жінкам хотілося б, щоб секс тривав від 15 до 20 хвилин

Крім того, у 2008 році канадські лікарі-сексологи (спільно з американськими) також займалися пошуком відповіді на це питання. Результатом невпинних наукових пошуків стало дослідження з назвою "Уявлення американських і канадських лікарів-сексологів про нормальну й аномальну затримку еякуляції. Скільки повинен тривати статевий акт", яке було опубліковане в The Journal of Sexual Medicine.

Для цього допитливі лікарі опитали кілька тисяч своїх пацієнток, які вважали, що у них все погано з інтимним життям. Жінки скаржилися на те, що секс у них триває надзвичайно мало або ж, навпаки, занадто довго.

Під час опитування незадоволених пацієнток виявилося, що в середньому секс триває від 3 до 7 хвилин. Причому це ще й включно з прелюдією. Їм же хотілося, щоб статевий акт тривав 12 хвилин. Цікаво, що про секс, що триває довше, ніж 12 хвилин, жінки відгукувалися, як незадовільний.

Ми не наполягаємо на тому, що біля вашого ліжка має лежати секундомір, просто займайтеся коханням. І не забувайте, що процес має приносити задоволення вам обом.

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