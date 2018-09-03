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Лікарі розповіли, як уникнути імпотенції

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У дослідженні взяли участь більше 600 чоловіків - фото 1
У дослідженні взяли участь більше 600 чоловіків / medicaldaily

Вчені з'ясували, що середземноморська дієта продовжує статеве життя і сприяє профілактиці імпотенції.

За словами фахівців, оливкова олія та інші компоненти популярної дієти можуть виявитися навіть більш ефективними, ніж лікарські засоби.

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У дослідженні взяли участь більше 600 чоловіків, які погодилися розповісти про свій спосіб життя, харчування і інтимне життя. Фахівці запропонували їм дотримуватися середземноморської дієти, збільшити кількість фруктів, овочів і горіхів в раціоні, а також знизити споживання м'яса і м'ясних виробів (в тому числі, ковбаси і сосисок). Як з'ясувалося, чоловіки, які дотримувалися цього раціону на 40% рідше страждали від еректильної дисфункції.

Середземноморська дієта продовжує статеве життя - фото 274013
Середземноморська дієта продовжує статеве життя

На думку авторів дослідження, середземноморська дієта також покращує стан серцево-судинної системи і кровообіг, що позитивно впливає на сексуальну активність чоловіків. У довгостроковій перспективі здорове харчування і фізичні вправи роблять серйозний вплив не тільки на артерії, а й якість життя в цілому.

Вважається також, що середземноморська дієта знижує ризик розвитку метаболічного синдрому, який супроводжують діабет, гіпертонія, ожиріння і підвищений рівень холестерину.

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Джерело: medicaldaily
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