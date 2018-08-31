Одружені чоловіки розповіли, що вони шукають в коханках

Щасливі сім'ї, в яких партнери не зраджують один одному десятиліттями, на жаль, найчастіше існують тільки на сторінках жіночих романів і в фільмах.

Статистика показує, що більшість чоловіків хоча б раз, але "ходить на сторону", а багато хто заводить постійних коханок.

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Але які саме якості привертають одружених представників сильної статі до інших жінок? Опитування на цю тему провів один із сайтів, який якраз спеціалізується на підборі коханців і коханок для подружжя.

Часто на зради впливає фігура коханої / Soulpost

З 5000 чоловіків, які взяли участь в опитуванні, понад 40% заявили, що основною для них є фігура, а 35,2% хочуть стрункішу партнерку. Це означає, що якщо дружина хоче утримати чоловіка в родині, їй все-таки потрібно уважно спостерігати за своїми габаритами. Майже 30% чоловіків люблять, коли їхні коханки займаються спортом, щоб зберігати хороші пропорції. Приблизно така ж кількість чоловіків віддає перевагу жінкам одночасно елегантним і стильним.

Довге волосся теж є однією з найбільш привабливих характеристик коханки поряд з красивими очима. Більш ніж для 70% чоловіків, які практикують подружні зради, зовнішній вигляд їх коханок має значно більше значення, ніж розум та риси характеру. Однак чоловіки все одно стверджують, що на стороні їм потрібні жінки добрі, лагідні та тямущі.

Також чоловіки віддають перевагу лагідним жінкам / Soulpost

67,6% чоловіків оцінить, якщо їх коханка має почуття гумору, оскільки сильну половину людства це заводить. Більш як 50% називають легкість на підйом коханки цінною рисою характеру.

Не можна виключити й те, що чоловіки на стороні шукають жінок з тими параметрами зовнішності і характеру, яким уже не відповідають їхні дружини.

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