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Науковці назвали несподівану корисну властивість віагри
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Лікарський препарат віагра може використовуватися як несподіваний засіб лікування жінок з серйозним ускладненням під час вагітності під назвою прееклампсія.
Цей засіб для боротьби з імпотенцією, як виявилося, знижує артеріальний тиск у майбутніх мам, які стикаються зі стрибками артеріального тиску під час вагітності.
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Це порушення загрожує не лише для жінки, але і для її дитини, оскільки збільшує ризик численних ускладнень під час вагітності. Крім того, прееклампсія небезпечна для серця новонародженого, оскільки підвищує ризик майбутніх інфарктів і інсультів.
Учені з Університету Міссісіпі з'ясували, що прийом цитрату силденафілу, або віагри захищає серцево-судинну систему ненароджених дітей. Під час дослідів з лабораторними щурами було встановлено, що коли тварини отримували ці ліки, то їх артеріальний тиск ріс менше при зіткненні зі стресом, який був створений для повторення ефекту прееклампсії.
При цьому традиційні ліки або повна відсутність будь-якого лікування не допомагали взяти цей показник під контроль настільки ж ефективно.
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