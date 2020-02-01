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Науковці назвали несподівану корисну властивість ківі

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Ківі не лише смачний, а й дуже корисний - фото 1
Ківі не лише смачний, а й дуже корисний

Ківі – один з найкращих продуктів для вживання перед сном. У його плодах міститься серотонін, а також інші речовини, що допомагають організму відновлювати повноцінний цикл сну.

Додавання певних продуктів у свій раціон – це простий і практичний спосіб нормалізувати сон, констатують вчені.

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"Факти свідчать, що одним з видатних продуктів з ефектом снодійного є ківі", – розповідають вчені.

Експерти апелюють до чотиритижневого дослідження за участю кількох десятків дорослих випробовуваних, що страждали від проблеми поганого сну. За завданням учених добровольці щодня вживали два ківі за годину до сну. Іншою спробою поліпшити якість сну стала повна відмова від їжі перед сном.

Науковці рекомендують їсти по два ківі перед сном - фото 383427
Науковці рекомендують їсти по два ківі перед сном

У результаті дослідники прийшли до висновку, що ківі як снодійне незрівнянно ефективніше.

До кінця випробувань учасники засинали на 42 відсотки швидше, ніж коли вони нічого не їли перед сном. Крім того, їх здатність спати ночами без пробудження покращилася на 5 відсотків, а загальний час сну збільшився на 13 відсотків, – поділилися автори проєкту.

Позитивний вплив ківі на якість сну обумовлений умістом у них серотоніну – хімічної речовини, що допомагає мозку краще регулювати цикл сну. Частково відповідальними за ефект снодійного можуть бути також антиоксиданти ківі – вітамін С і каротиноїди, пояснили експерти.

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Джерело: Express
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