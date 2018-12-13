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Науковці назвали несподіваний фактор, який впливає на ріст волосся
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Учені виявили, що мурашки по шкірі можуть бути ефективним стимулятором для росту шевелюри. Група дослідників з Гарвардського університету прийшла до висновку про те, що м'язи, залучені під час появи мурашок на шкірі, можуть впливати і на волосяні фолікули, сприяючи росту волосся.
Під час свого спостереження гарвардські біологи виявили, що нерви, які є частиною емпатичної нервової системи, розташовані дуже близько до стовбурових клітин, що формують волосяні фолікули, – настільки близько, що навіть можуть контактувати з цими клітинами. Такі симпатичні нерви покриті захисною оболонкою – мієліном. Але вчені з'ясували, що в місцях зіткнення зі стовбуровими клітинами нерви мають оголені, не покриті мієліном, ділянки.
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Дослідники повідомили, що нерви, що є сусідами з волосяними фолікулами, також "обгорнуті" навколо м'язів, які піднімають волосся. Ефект мурашок або гусячої шкіри виникає при їх стисненні – волосся при цьому стає дибки, отримуючи поштовх до зростання.
Провівши експерименти з мишами, біологи виявили, що у гризунів, що відрізнялися рідкою або нормально зростаючою шерстю, є мутації, які перешкоджають нормальному розвитку м'язів, відповідальних за появу мурашок на шкірі. На цих м'язах у них були відсутні симпатичні нерви.
Учені заявили, що аномалії росту волосся й облисіння у людей також пов'язані з функціями симпатичних нервів і м'язів, що регулюють явище мурашок на шкірі.
"Нерви і м'язи, які беруть участь в появі мурашок, відіграють важливу роль в облисінні у чоловіків. У людей з облисінням за чоловічим типом спостерігається нестача цих м'язів", – зазначили автори роботи.
Згідно з їхньою гіпотезою, відновлення нормальних функцій м'язів, через які на шкірі виникають мурашки, може сприяти росту волосся.
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