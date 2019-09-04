Науковці назвали небезпечну кількість газованих напоїв

Нове дослідження вчених показало, що вживання двох склянок газованої води на день підвищує для людей ризик передчасної смерті від різних захворювань. Саме тому фахівці рекомендують суттєво знизити кількість спожитих напоїв.

У науковому проєкті брали участь понад 450 тисяч осіб, що показав, як пов'язані питво газованої води і ймовірність ранньої смерті.

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Виявилося, що люди, які щодня вживають дві склянки газованої води, мають вищий ризик передчасної смерті від різних захворювань у порівнянні з людьми, які вживають газовані напої в меншому обсязі (склянка рідше, ніж раз на місяць).

На користь цього висновку говорять результати аналізу даних, які протягом 19 років збиралися під час спостережень за людьми з десяти країн Європи. До початку проєкту ні у кого з них не було зафіксовано раку, діабету, серцево-судинних захворювань.

Дві склянки на день негативно впливають на здоров'я

Оцінивши ті захворювання, з якими учасники прийшли до фіналу дослідження, його автори констатували, що регулярне пиття газованої води веде до стабільно високого рівня цукру в крові, що може викликати запалення кишківника, негативно впливати на кишковий мікробіом і робити людей схильними до кишкових інфекцій і хвороб травлення. Саме у зв'язку з цими недугами для любителів газованих напоїв підвищувалася ймовірність ранньої смерті.

Тим, хто не мислить життя без солодких напоїв, вчені радять пити воду з додаванням шматочків фруктів і ягід.

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