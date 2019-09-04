Як правильно розморожувати продукти: прості поради

Деякі харчові звички сильно підвищують ризик стати жертвою одного з важких захворювань.

Контакт з сирим м'ясом. За словами фахівців, сире м'ясо (і риба) може містити надвелику кількість бактерій, здатних викликати харчове отруєння. У холодильнику м'ясо не має стикатися з іншими продуктами. Крім того м'ясо без видимих ​​слідів бруду не потребує миття, запевняють експерти: його миття лише сприяє поширенню мікробів разом з бризками води.

Проба зіпсованої їжі. Якщо якась їжа викликає сумніви у своїй свіжості, то її НЕ варто куштувати на смак, підкреслюють інфекціоністи.

Розморожування. Експерти вважають неправильним розморожування продуктів при кімнатній температурі: краще в холодильнику або мікрохвильовці.

Вживання сирого тіста. Сире тісто не варто пробувати, наприклад, тому що в ньому можуть бути сирі яйця, які часто виявляються джерелом шкідливих бактерій. Та й в борошні теж можуть бути мікроорганізми, що сприяють отруєнню.

Охолодження їжі. Не залишайте їжу до повного охолодження поза холодильником, дають пораду фахівці: це збільшує ризик розмноження патогенних бактерій. Прибирати в холодильник не до кінця остиглу їжу не страшно!

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