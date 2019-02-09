Лікарі розповіли, як часто потрібно прати шапку взимку

Як часто треба прати шапку та рукавиці?

Фахівці нагадали про те, що взимку шапки дуже швидко забруднюються і служать чудовим живильним середовищем для розмноження різних бактерій. Тому необхідно мати дві-три шапки, щоб з регулярною частотою змінювати їх і прати. Той же принцип стосується і рукавичок.

Фахівці рекомендують запасатися бодай двома-трьома шапками на сезон, аби можна було регулярно їх прати.

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Лікарі пропонують прати шапку бодай раз на два тижні. З рукавицями ситуація складніша, адже ними ми торкаємось різних поверхонь, які часто бувають брудними. Їх необхідно прати раз на тиждень.

Експерти зазначили, що зимова шапка може стати фактором запалення шкіри і висипань на лобі і на волосистій частині голови.

Якщо шапка брудна, як би часто ви не мили голову, волосся все одно буде виглядати немитим і тьмяним, – підкреслили лікарі.

Шапку потрібно прати двічі на місяць / Stellar Magazine

Прати теплі речі на зразок зимових шапок і рукавичок, крім регулярної частоти, потрібно з дотриманням деяких правил. Так, наприклад, краще прати ці речі вручну – це дозволить уникнути деформації від прання в машинці.

Вовняні аксесуари за правилами замочують в теплій воді не вище 35 градусів, щоб вони не збіглися. Після прання їх необхідно ретельно прополоскати – часто мийні засоби залишаються на поверхні тканин після прання. На думку експертів, зимові шапки краще не прати за допомогою порошків, адже їх інгредієнти агресивні та можуть, залишившись на речі, спровокувавши подразнення та інші небажані реакції.

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