Які зміни відбуваються з людиною, яка довго не виходила з дому

Карантин і самоізоляція змушують нас якомога більше часу сидіти вдома. Втім, це має свої наслідки на нас, і вони не вельми втішні. Науковці провели спостереження та розповіли, що відбувається з людиною, якщо вона надто довго перебуває вдома.

Тривалий час, проведений у самоізоляції і на карантині, може привести до зниження рівня серотоніну, а також до наслідків, пов'язаних з цим.

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Через те, що наразі по всьому світу поширюється коронавірус, багато людей перебувають на самоізоляції чи карантині. Саме тому фахівці назвали зміни в організмі людини, яка протягом тривалого часу не виходила на вулицю.

Експерти кажуть, що якщо людина протягом тривалого часу не перебувала на сонці, то починається зменшуватися рівень серотоніну, більш відомого, як "гормон щастя". Від цієї речовини залежить самопочуття людини, психологічний та емоційний стан. Зниження цієї речовини може спровокувати головний біль, погіршення імунітету, безсоння й інші не надто позитивні наслідки.

Тривале сидіння вдома негативно впливає на психоемоційний стан

Також тривале перебування у приміщенні може стати причиною збільшення алергічної реакції, оскільки в організмі буде не вистачати вітаміну D. Також цей вітамін допомагає розвиватися корисним бактеріям у кишківнику, а якщо його буде не вистачати, то це призведе до дисбалансу флори кишківника і можливого розвитку запалення.

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