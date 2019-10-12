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Науковці назвали ідеальну тривалість рукостискання
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Рукостискання – щоденний ритуал, який супроводжує вітання чоловіків і жінок. Утім, науковці з Університету Данді вирішили визначити, скільки він має тривати для максимального ефекту. Результат вас однозначно здивує.
Під час спостереження фахівці виявили, що рукостискання не повинне тривати понад три секунди, адже це може підвищити тривожність у його учасників і навіть зруйнувати відносини.
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Наука більше не бореться з рукостисканнями і не стверджує, що завдяки йому люди обмінюються небезпечними бактеріями. Цей ритуал, який веде свою історію мало не з самого початку людства, залишиться з нами надовго, якщо не назавжди.
Але дружнє рукостискання все-таки має укладатися в певні часові рамки, як показало дослідження вчених з Великобританії. Вони підрахували, що ідеальна тривалість рукостискання не повинна перевищувати три секунди. Якщо це триває довше, то подібне рукостискання може спровокувати тривожний розлад і навіть зашкодити відносинам.
Погана новина для американського президента Дональда Трампа, який дуже любить тривалі рукостискання. Одного разу він продемонстрував рукостискання з французьким президентом Еммануелем Макроном, яке тривало 29 секунд під час своїх відвідин Франції ще у 2017 році. Другий рекорд був поставлений при зустрічі Дональда Трампа з японським прем'єр-міністром Сіндзо Абе. Цього разу тривалість рукостискання склала 19 секунд. І ось тепер дослідники довели, що люди, які віддають перевагу тривалим рукостисканням, сприймаються негативно.
Під час експерименту 36 осіб тиснули один одному руки протягом різних відрізків часу. Учасникам експерименту не говорили про те, що саме тривалість рукостискання цікавить вчених. З'ясувалося, що добровольці, які отримують тривалі рукостискання, відчували себе менш щасливими, вони менше усміхалися та сміялися під час розмов і проявляли почуття тривожності, часто торкаючись та протираючи свої руки.
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