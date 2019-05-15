Від цього популярного напою слід відмовитися влітку

Якщо ви кожен свій день починаєте з кави, то у нас для вас не вельми гарна новина. З'ясувалося, що влітку від напоїв з кофеїном слід відмовитися, щоб не було негативного впливу на стан здоров'я. Обґрунтували цю вимогу просто: в спекотну пору року ризик серцевих захворювань зростає.

Спека підсилює шкідливий вплив кави, як і ризик виникнення хвороб серця, встановили експерти. Саме тому вони рекомендують відмовитися від цього напою влітку. Якщо ж є бажання, то не варто пити більше, ніж дві чашки на добу!

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Це пов'язано з тим, що у спекотні дні навантаження на судини та серце суттєво перевищують норму. Також не варто забувати про те, що кава має сечогінний ефект, а це означає, що зневоднення настає швидше. Втрата необхідної для організму рідини призводить до утворення тромбів у судинах та інших подібних проблем з серцево-судинною системою.

Також медики рекомендують відмовитися від кави або бодай скоротити її кількість, віддаючи перевагу компотам, морсам або простій негазованій воді.

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