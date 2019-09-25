Науковці нагадали про важливість сексу у поважному віці

Якщо ви звикли думати, що секс – заняття лише для молоді, то у науковців на це є інша відповідь. Вони переконані, що це приємне заняття у зрілому та поважному віці не лише робить життя насиченішим, а й може покращувати пам'ять. Як вони дійшли до такого висновку – читайте далі!

Фахівці провели дослідження за участю двох з половиною тисяч чоловіків і трьох тисяч жінок у віці після 50 років.

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Опитування показало, що ті люди, які регулярно займаються сексом у цілому менше страждають від хвороб і відчувають себе більш життєрадісними, ніж ті, хто нехтує інтимними стосунками.

Наукову працю опублікували у виданні Sexual Medicine. До речі, це вже не перше дослідження у цій області. Раніше австралійські вчені повідомляли, що літні люди, в житті яких, як і раніше, присутній секс, мають кращу пам'ять, ніж інші, а також менше страждають від старечої деменції.

Учені рекомендують не відмовлятися від сексу у поважному віці

Ще одним цікавим дослідженням можна назвати працю американських вчених. За їх словами, у зрілому віці жінки отримують більше задоволення від інтимної близькості, ніж у молодості. Експерти вважають, що це пов'язано з тим, що юні дівчата часто соромляться обговорювати тему сексу та проблеми, пов'язані з цією сферою. Зрілі ж жінки спокійніше ставляться до цієї теми і, як наслідок, швидко вирішують всі проблеми, що виникають.

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