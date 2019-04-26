Науковці нагадали про те, наскільки важливим є щасливий шлюб

Наявність щасливого чоловіка або дружини не тільки збільшує тривалість шлюбу. Вони ще й допомагають своїм половинкам жити довше. Принаймні до такого висновку дійшли науковці!

Численні дослідження приходили до цілком очевидних висновків про те, що щасливі подружжя живуть довше за тих, хто відчуває себе нещасними. Але що якщо ви самі поки не дуже щасливі, і при цьому маєте чоловіка або дружину з високим рівнем щастя?

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Дослідження показало, що навіть в цьому випадку тривалість життя збільшується. В цілому, рівень задоволення подружжя від життя є найкращим чинником передбачення їх смертності, як продемонстрували спостереження.

Люди, котрі мали щасливих партнерів на момент початку цих спостережень, значно рідше йшли з життя у наступні роки, в порівнянні з тими учасниками, у яких були менш щасливі подружжя. Це ще одне підтвердження важливості впливу соціального оточення на фізичне здоров'я людини.

Щасливі партнери підвищують тривалість життя

Рівень задоволення від життя пов'язаний з такими різновидами поведінки, які прямо впливають на здоров'я. Серед них правильне харчування і рівень фізичних навантажень. Спостереження показали, що щасливі й активні другі половинки частіше спонукали своїх партнерів до ведення активного способу життя.

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