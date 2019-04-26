Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Великдень Володимир Зеленський

Науковці нагадали про те, наскільки важливим є щасливий шлюб

  • 15
Цей чинник позитивно впливає на тривалість життя - фото 1
Цей чинник позитивно впливає на тривалість життя / Verywell Mind

Наявність щасливого чоловіка або дружини не тільки збільшує тривалість шлюбу. Вони ще й допомагають своїм половинкам жити довше. Принаймні до такого висновку дійшли науковці!

Численні дослідження приходили до цілком очевидних висновків про те, що щасливі подружжя живуть довше за тих, хто відчуває себе нещасними. Але що якщо ви самі поки не дуже щасливі, і при цьому маєте чоловіка або дружину з високим рівнем щастя?

І ще: Науковці розкрили секрет успішного шлюбу

Дослідження показало, що навіть в цьому випадку тривалість життя збільшується. В цілому, рівень задоволення подружжя від життя є найкращим чинником передбачення їх смертності, як продемонстрували спостереження.

Люди, котрі мали щасливих партнерів на момент початку цих спостережень, значно рідше йшли з життя у наступні роки, в порівнянні з тими учасниками, у яких були менш щасливі подружжя. Це ще одне підтвердження важливості впливу соціального оточення на фізичне здоров'я людини.

Щасливі партнери підвищують тривалість життя - фото 324148
Щасливі партнери підвищують тривалість життя

Рівень задоволення від життя пов'язаний з такими різновидами поведінки, які прямо впливають на здоров'я. Серед них правильне харчування і рівень фізичних навантажень. Спостереження показали, що щасливі й активні другі половинки частіше спонукали своїх партнерів до ведення активного способу життя.

Читайте також: Ніякої відвертості: скільки жінок брешуть своїм партнерам про секс?

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Месники: Завершення: рецензія зі спойлерами, які змусять плакати
  • Вчора, 18:15
  • 281
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 200
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 261
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія