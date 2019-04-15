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Науковці розкрили секрет успішного шлюбу

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Ловіть секрет щасливого подружжя - фото 1
Ловіть секрет щасливого подружжя / Melli and Shayne

Генетики з Бристольського університету проаналізували дані 47 тисяч пар і прийшли до вельми несподіваних висновків. Тепер ви будете знати, яким є секрет успішного шлюбу.

З'ясувалося, що найміцнішими шлюбами можуть похизуватися пари, які обожнюють трішки випити зайвого.

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Учені розповіли, що у тих пар, які люблять потішити себе спиртними напоями, частіше можна виявити різні варіанти гену ADH1B. Генетична ідентичність означає, що схильність до алкоголю провокує групу генів, зміни у яких мають безпосередній вплив до зловживання міцними напоями.

Пари, в яких люблять випити, – найміцніші - фото 321534
Пари, в яких люблять випити, – найміцніші

Цей же ген впливає і на вибір коханої людини. У двох людей, які люблять випити, генетичні набори будуть приблизно однаковими, що підвищує їхні шанси на щасливий шлюб.

Також науковці з'ясували, що коли одружується людина, схильна до вживання спиртного з людиною без цієї схильності, то "здорова" людина з часом також полюбить випивати.

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Джерело: Mport
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