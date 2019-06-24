Науковці нагадали, чому так необхідно брати відпустку

Учені вирішили вкотре нагадати, що потрібно давати організму достатньо часу для того, аби він відновився. Зокрема, під час відпусток знижується рівень захворювань серця.

Раніше більшість фахівців вважали, що відпустка потрібна нашому здоров'ю, тому що допомагає зробити перерву в роботі, зменшити рівень стресу, позбутися проблем, викликаних робочими перевантаженнями, зарядитися позитивом на наступні 11 місяців і просто підняти настрій.

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І ось тепер нове дослідження показало, що відпустка продовжує життя людини. У більшості це пов'язано зі зниженням ймовірності появи метаболічного синдрому. Так називають цілу низку розладів на кшталт гіпертонії й атеросклерозу, які спільно збільшують ризик серцево-судинних захворювань і діабету другого типу.

Після кожної відпустки, яку бере людина, ризик метаболічного синдрому знижується на чверть, тобто на 25%. Вчені з Сиракузького університету в Нью-Йорку з'ясували, що люди, котрі активніше відпочивають, рідше стикаються з серцево-судинними захворюваннями, оскільки сам метаболічний синдром є станом, ризик якого можна знизити.

Зокрема, цього можна домогтися завдяки втраті зайвої ваги, фізичним навантаженням і відмові від куріння. А ось про вплив відпустки до останнього часу вченим було відомо не так багато.

Свої висновки вони зробили під час спостережень за здоров'ям 63 працівників, які побували в оплачуваних відпустках. Всі вони здавали аналізи крові, їм також вимірювали обсяг талії. Результати показали, що більша кількість відпусток дійсно зменшує ймовірність метаболічного синдрому.

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