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Найбільш оптимальний графік прийому їжі: вам сподобається
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Прийом їжі в межах обмеженого періоду часу знижує ризик розвитку діабету 2-го типу і коригує масу тіла. Тож, як харчуватися правильно і безпечно для нашого організму?
Про це заявили вчені Університету Аделаїди і Південно-австралійського Інституту охорони здоров'я та медичних досліджень.
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Так, в дослідженні взяли участь 15 людей, які, згідно з умовами експерименту, могли їсти з 8 години ранку до 17:00 години, або з полудня до 21:00. При цьому вони вживали звичну для них їжу. Кожен день у добровольців вимірювали концентрацію глюкози в крові. Виявилося, що дев'ятигодинне "вікно" прийому їжі покращує метаболізм і спрощує контроль над рівнем цукру.
Вчені вважають, що цей ефект був досягнутий через зниження маси тіла. За словами фахівців, результати показують, що зниження ймовірності захворювання на діабет можна домогтися, не відмовляючись від улюблених продуктів. Харчування у відповідний час доби дозволяє знизити резистентність до вуглеводів.
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