Науковці дізналися, про що найчастіше брешуть закохані

Про що брешуть у стосунках / pexels

У Колумбійській бізнес-школі провели дослідження під назвою "Досвід зберігати секрети". В результаті дослідження вчені з'ясували, що в середньому пари зберігають до 13 секретів одночасно.

Після того, як фахівці об'єднали результати 10 різних досліджень, вони виявили, які найбільш поширені секрети люди приховують від своїх других половинок.

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Зазначається, що перше місце займають фантазії і думки одного з партнерів про інших людей. На другому місці виявилася сексуальна поведінка.

Закохані часто фокусуються на секретах

Також в списку фігурують такі поняття, як "брехня", "романтичне бажання" і "зрада довіри". Крім того, дослідження показало, що зберігання секретів може мати досить негативні наслідки для психічного здоров'я людей, а також їхніх відносин.

Відомо, що ті, хто приховує щось, тратять в два рази більше часу на роздуми та страждання, фокусуючись на секретах. Тобто, вони одержимі ними.

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