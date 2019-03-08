Люди завищують розумові здібності коханих: вчені

Фахівці переконані, що людина схильна приписувати своєму партнерові лише позитивні характеристики. Причому, часто вони суттєво завищені, і не зовсім відповідають дійсності.

Група вчених з Університету Західної Австралії та Варшавського університету спостерігала за 218 гетеросексуальними парами, середній термін стосунків яких становив шість років.

І ще: Що відбувається з тілом після розриву стосунків

Кожен учасник повинен був оцінити власний інтелект, а також інтелект своєї половинки, використовуючи графічну шкалу, яка варіювалася від "дуже низького" до "дуже високого". Ці оцінки були перетворені на бали IQ на основі статистичного розподілу інтелекту по кривій, де її пік, або медіанний IQ, перебував у 100 точках.

Кожен учасник пройшов стандартне тестування невербального інтелекту, відомого як тест зі стандартними прогресивними матрицями Рейвена, щоб виміряти їх фактичний показник IQ. Як і в інших дослідженнях, результати повідомляли, що більшість учасників значно переоцінили свій інтелект – в середньому на 30 балів. Хоча результат більшості був вищим за середній, 68,8% жінок і 55% чоловіків набрали менш як 100 балів по тесту на IQ.

Учені переконані, що люди свідомо завищують здібності своїх партнерів

Що стосується оцінки інтелекту їхніх партнерів, тут ефект переоцінки був більш вираженим. У середньому чоловіки думали, що їхні партнерки на 36 пунктів розумніші, ніж вони є насправді. Жінки, у свою чергу, вважали, що рівень IQ їх супутників на 38 пунктів вищий, ніж реальні показники.

На цьому автори дослідження не зупинилися і поставили собі за мету дізнатися, чи мають люди схильність до романтичних стосунків з партнерами їх рівня інтелекту. Під час дослідження фахівці виявили помірну кореляцію між фактичними показниками IQ партнерів, що дозволяє припустити, що люди зазвичай спілкуються з партнерами відповідного інтелекту. Це може бути пов'язане з тим, що люди зі схожим рівнем інтелекту мають більше спільних інтересів чи обставин, починаючи зустрічатися у школі або на роботі.

Фахівці вважають, що роль у переоцінці інтелекту партнера зіграв так званий ефект ореолу – явище, при якому ми припускаємо, що, оскільки у людей є одна відома нам хороша риса, інші якості цієї людини також сприятливі.

Читайте також: Чому жінок збуджує суворий вираз обличчя у чоловіків