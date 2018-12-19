Наукоці встановили, що марихуана змінює генетичний код чоловіків

Дослідники радять чоловікам, які найближчим часом планують дітей, уникати вживання марихуани хоча б півроку.

Головний психоактивний компонент канабісу, тетрагідроканнабінол (ТГК), може змінювати сперму. Це показали дослідження вчених, результати яких були опубліковані в журналі Epigenetics.

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Так, вживання марихуани впливає на експресію генів і викликає структурні і регулятивні зміни у ДНК. Також дослідження показало, що чим вище концентрація ТГК у сечі чоловіки, тим виразніші зміни в спермі.

Марихуана змінює генетичний код чоловіків

"Ми встановили, що наслідки вживання канабісу для репродуктивного здоров'я чоловіків не є "нульовими"", – розповів один з дослідників Скотт Коллінз.

Експерименти проводилися на щурах, а також в одному дослідженні взяли участь 24 чоловіки.

Водночас ще одна з авторів Сьюзан Мерфі зазначила, що вплив таких змін на дитину поки що не відомий. Також невідомо, чи може взагалі сперма, уражена ТГК, бути досить здоровою для запліднення яйцеклітини і продовження ембріонального розвитку.

"Ми знаємо, що є наслідки вживання канабісу на регуляторні механізми в ДНК сперми, але ми не знаємо, чи можуть вони передатися наступному поколінню", – сказала доктор Мерфі.

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